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Волонтер Маруся Звиробий (Елена Биленькая) написала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу относительно совершении им служебного подлога. Об этом она сообщила журналистам после допроса в ГБР, передает УНИАН.  

По ее словам, допрос вел следователь, который приходил к Зверобой с обыском.

Адвокат волонтера Андрей Писаренко уточнил, что на допросе присутствовали два адвоката, однако в ГБР не пустили одного из адвокатов, который опоздал. Кроме того, Писаренко добавил, что Звиробий вызвали в ГБР еще раз на 11.00 10 января. «Официально в повестке указано: для осуществления дополнительного допроса свидетеля. Фактически это будет техническое действие - у нас будет ознакомление со стенограммой сегодняшнего допроса, как минимум, и возможно дополнительные вопросы от следователя», - отметил адвокат.  

Он также уточнил, что адвокатам и самой Звиробий следователи не сообщали о возможном изменении ее статуса со свидетеля на подозреваемого.

Звиробий сказала, что сегодня она с адвокатами подала заявление на директора ГБР Романа Трубу. «У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу», - подчеркнула она.

Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

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ForUm

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