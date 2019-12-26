также в разделеРелигия
РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом 34
Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ 19
В сети появился сборник статей для церковных музыкантов 11
В УПЦ рассказали почему важно защищать свою веру 24
Митрополит Варфонофий рассказал о жизни Винницкой епархии УПЦ в 2019 году 15
Патриарх Кирилл на Синоде заявил, что от решения «украинского вопроса» зависит будущее Вселенского Православия 31
В Винницкой области освятили храм УПЦ 16
На Донбассе община УПЦ, которая 5 лет молилась под обстрелами, отметила престольный праздник 14
В Черновицкой области сельсовет поддержал незаконную передачу земли под храмом УПЦ сторонникам ПЦУ 16
Патриарх Варфоломей заявил, что Фанар оберегает Православие от национализма 16
В РПЦ считают, что архиереи, которые признали ПЦУ, находились под давлением США 19
Боксер Василий Ломаченко участвовал в богослужении на Святой Земле 23
В Десятинном монастыре 29 декабря отметят память святого Иоанна Босого 15
Священник рассказал, чем опасна вера в инопланетян 17
В Киеве известный историк расскажет о старинных православных храмах города 12
Состоялось первое за 100 лет совместное заседание Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ 23
Митрополит Антоний объяснил, что поможет выйти из кризиса мировому Православию 21
Патриарх Кирилл в день Рождества по григорианскому календарю призвал Папу Римского и христианских лидеров помогать страдающим от войн 10

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принимает участив в последнем в 2019 году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором в ходе повестки дня также будет обсуждаться непростая ситуация, сложившаяся в Православном мире из-за церковного раскола в Украине.

Фото: Патриархия.ру

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

«К сожалению, украинский раскол спровоцировал серьезное разделение среди Поместных Церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее Вселенского Православия. Каждая Поместная Церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу Вселенской Церкви, за сохранение ее единства. Это относится и к Русской Православной Церкви - самой большой и по количеству епископата, и по количеству верующих, и, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сейчас в семье Православных Церквей», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ пожелал членам Синода «принимать мудрые решения и вносить свой вклад в мирное поступательное развитие внутренней жизни нашей Церкви и в развитие внешних связей, которые играют очень важную роль в деле сохранения единства Святого Православия».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги