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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель мировых боксерских титулов Василий Ломаченко участвовал в богослужении в храме Иерусалимской Православной Церкви в рамках паломнической поездки на Святую Землю.

Фото: Фейсбук

Об этом написал клирик Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин на странице своей странице в Facebook, сообщает Центр информации УПЦ.

Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

23 декабря владыка Лука совершил Божественную литургию в храме, который расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры преподобного Харитона Исповедника, в Иудейской пустыне.

24 декабря митрополит Лука встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.
ForUm

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