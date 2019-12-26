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Самолеты ВВС Израиля в четверг нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории, которые произошлив среду вечером.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает Укринформ.

«В ответ на запущенную вечером из сектора Газа по израильской гражданскому населению ракету военно-воздушные силы Израиля поразили ряд террористических целей ХАМАС на территории сектора Газа», - говорится в сообщении.

Как известно, в среду вечером пресс-центр израильской армии заявил о запуске палестинскими боевиками из движения радикального ХАМАС ракеты из сектора Газа, которая была успешно перехвачена израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол». Предыдущий же раз палестинские радикалы совершили обстрел израильской территории 19 декабря.
ForUm

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