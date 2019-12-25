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Мы живем в то время, когда силы зла нас пытаются разделить и посеять вражду между христианами, но мы должны прежде всего хранить мир в своей душе и жить согласно заповедям Божьим.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Телеграм запорожского митрополита Луки, об этом сказал Иерусалимский Патриарх Феофил во время встречи с украинской делегацией УПЦ на Святой Земле.

«Так важно иметь молитву, силой которой мы можем победить врагов, нападающих на Православие. Наша Церковь -это свет мира и соль земли. Именно поэтому она так ненавистна для дьявола» - сказал Иерусалимский Патриарх.

По словам Святейшего Патриарха Феофила, «молитва - единственный путь, который помогает нам обрести благодать и свободу».

Митрополит Лука поблагодарил Его Блаженство за проявленные им инициативы, которые призваны сохранить единство Православия и не дать врагу рода человеческого расколоть Церковь.

 «Я заверил Блаженнейшего владыку в том, что наша паства молится Богу, чтобы Он укрепил его силы и даровал мудрость довести начатое дело до конца», - написал запорожский митрополит.

Как сообщалось ранее, Патриарх Иерусалимский Феофил призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия и пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.

Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.

 
ForUm

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