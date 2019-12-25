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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о вере святителя Спиридона Тримифунтского.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, комментарий митрополита Антония опубликован на портале «Православная жизнь».

«Сердце человека – будь то старик, будь то ребенок – требует живой сказки. В ней все высветлено, все прозрачно. Храбрый и благородный рыцарь остается таковым до конца, злой разбойник пакостит до предела. Нет в сказке двусмыслия и лжи, все в ней по-честному.

Сказка является проводником добра, она видоизменяет человека, делает его готовым к восприятию всего прекрасного», - сказал митрополит.

Владыка Антоний отметил, что «сказочным» героем стал для многих и святитель Спиридон Тримифунтский.

«Люди ищут в нем поддержки, ждут от него чуда, взваливают на святого все свои проблемы, житейские и духовные, непременно надеясь на волшебство.

Такая детская вера трогательна. Но важно постигать ее глубже, не останавливаться на достигнутом, не зацикливать свое представление о вере только на чудесах и волшебстве, а прилагать усилия, трудиться и своими руками прокладывать путь к счастливой сказке.

Все эти шаги состоят из каждодневных простых действий. Не нужно ждать, когда радость постучится в дом, следует нести радость самому другим, наполнять ею все вокруг, стать ее создателем», - отметил он.

Митрополит Антоний рассказал, что счастье зависит от выбора.

«Счастье – это выбор быть счастливым, несмотря на обстоятельства и ситуации. Безусловно, разные случайности иногда выбивают нас из правильной колеи, мы можем впасть в уныние, но и здесь выбор за нами. Выход – в деятельной вере, а не в ожидании чуда и внезапной помощи.

Нужно творчески подходить к жизни, украшать ее самому добром, красотой и радостью.

Источников вдохновения предостаточно: чарующая природа, молитва, мудрые книги, добрые друзья, искусство и тишина. Настоящее всегда вне времени. Оно сочетается с вечностью и открывает огромный мир, наполняя его дивным звучанием, обогащая красками.

Ошибочно уповать только на помощь извне и бездействовать. Мы должны приложить все усилия, чтобы жизнь стала прекрасной, и тогда Господь милостями и щедротами Своими превратит нашу жизнь в настоящую сказку. Всякий миг станет по-настоящему удивительным и волшебным», - считает управделами УПЦ.

Митрополит рассказал о чудесах святителя Спиридона.

«Каждый из нас непременно должен создать свою сказку, наполнить ее светом и добром, победить и наказать зло.

Любимый многими святитель Спиридон и все чудеса, связанные с его именем и жизнью, говорят нам об этом, призывают творить чудеса, несмотря ни на что, ничего не боясь, кроме Бога.

Жизнь в Боге – в чем-то сказочная, наполненная Его творчеством, а оно совершенно. Господь призывает и нас к творчеству, Он желает сотворчества с человеком, которое позволит засиять Его Славе еще ярче, освятит мир большим великолепием.
Чудо – это не превращение камней в драгоценности или металлолома в золото, чудо – каждое проявление человеческой воли, выбирающее свет, добро, красоту. Оно и наполняет душу ощущением счастья.

Из маленьких человеческих сказок создается огромная Божия сказка. Бесконечно счастливая», - подытожил владыка Антоний.
ForUm

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