В Свято-Воскресенский храм Винницы передали икону с мощами известного святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.
Фото: Винницкая епархия УПЦ
Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.
Икону храму передал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).
Святыня была привезена из острова Корфу, где почивают мощи святого.
Настоятель храма Воскресения Христова архимандрит Флавиан (Ришко) поблагодарил митрополита за драгоценный дар и поздравил всех присутствующих с праздником.
Как сообщалось ранее, сегодня православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, известного своей скорой помощью во всех просьбах и молитвах верующих.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время