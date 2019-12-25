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В Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 освятили молитвенную комнату в корпусе, в котором содержатся лица, находящиеся под следствием.

Фото: Kp.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, освящения совершил начальник отдела по взаимодействию Харьковского епархиального управления УПЦ с местами лишения свободы протоиерей Геннадий Бабенко и закрепленный для проведения духовной работы в Харьковском учреждении исполнения наказаний протоиерей Игорь Значков.

«Введение на территории учреждения дополнительного объекта для проведения духовной работы позволит улучшить проведение души пастырской опеки лиц лишенных свободы», - сообщили в епархии.

Представители Харьковской епархии УПЦ подарили иконы всем присутствующим. Подследственным были розданы православные молитвословы, изданные синодальным отделом Киево-Печерской Лавры специально для лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

После освящения священнослужители пообщались с заключенными и руководством учреждения.
ForUm

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