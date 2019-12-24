В Киеве верующие УПЦ благотворительный фонд «Наша Лепта», созданный прихожанами храма в честь святителя Николая, при больнице № 17, проведет акцию «Снеговичок» в помощь 150-ти нуждающимся детям.

Фото: Фома

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Наш "Снеговичок" собирает своих сказочных друзей, готовит подарки и уже скоро отправится в путь. В этом году он снова приедет в гости к 150-ти ребятам, которые ждут его с нетерпением. Это детки с такими диагнозами как ДЦП и аутизм, дети, имеющие инвалидность и тяжёлые заболевания, дети из многодетных и малообеспеченных семей», — пишут организаторы.

Развезут подарки и поздравят ребят участники акции в красочных костюмах героев из мультфильмов.

«Поможем же нашему "Снеговичку" собраться в дорогу, и пусть в каждом его подарке окажется капелька нашей доброты, заботы и любви!», — призвали организаторы.

Желающие помочь могут перечислить средства на карточку «ПриватБанка» № 5168 7422 0493 2945 (Косточка Владимир Александрович) или по банковским реквизитам.

Как сообщалось, благотворительный проект «Наша Лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтеры — прихожане храма в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й киевской больнице. Куратор — епископ Васильковский Николай, руководитель — настоятель церкви протоиерей Владимир Косточка.

В рамках проекта проводятся сбор благотворительных средств для детей-инвалидов, сирот, многодетных семей, беженцев Донбасса. Первый сбор помощи для нуждающихся прошел в формате благотворительного аукциона, одним из лотов которого было издание Библии с дарственной надписью Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Благотворительные праздники и/или раздачу подарков для около 150-ти детей с инвалидностью, ребят из малообеспеченных и многодетных семей волонтеры организовывают дважды в год — на зимние праздники и ко Дню защиты детей.

Акция «Снеговичок» впервые прошла год назад. Тогда подарки получили также около 150-ти детей.

Кроме того, участникам «Нашей Лепты» принадлежит авторство благотворительной выставки «Украина — дом Пресвятой Богородицы», в экспозицию входят 107 списков чудотворных икон Божией Матери со всех уголков Украины. Выставка впервые была представлена в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры, затем побывала в более 20-ти храмах и монастырях столицы, а также в Польше. С копиями вошедших в экспозицию икон в Иерусалиме в Страстную пятницу 14 апреля 2017 года был совершен крестный ход за мир в Украине.

Также «Наша Лепта» организовывает просветительские встречи.