Кабинет Министров принял решение о введении финансирования учреждений высшего образования в соответствии с результатами их деятельности, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ

«Меняем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

«Уходим от традиционного показателя по количеству студентов», - подчеркнул глава правительства. Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов.