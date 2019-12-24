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На Днепропетровщине в пгт Подгородное митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил здание Центра реабилитации, физической терапии и инклюзивного обучения имени святого праведного Иоанна Кронштадтского - «Иоанна Центр».

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Днепропетровской епархии.

Центр создан для реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата со всей Украины.

Миссия центра - улучшить качество жизни детей с инвалидностью путем комплексной реабилитации и создания возможности для социализации и перспективы самостоятельного будущего.

Владыка Ириней обратился ко всем присутствующим со словами благодарности, кто принял участие в реконструкции здания и наполнением всем необходимым для его работы. В дар центру архипастырь подарил икону Спасителя.

Среди почетных гостей на освящении присутствовали инициаторы проекта Павел и Дмитрий Овчинниковы, представители фонда «Помогаем», представители медицинского центра физической терапии и медицины боли INNOVO Львов, меценаты и партнеры проекта.

При центре на первом этаже будет расположен домовой храм в честь праведного Иоанна Кронштадтского, который в ближайшее время будет освящен.

В середине января центр начнет принимать первых посетителей.
ForUm

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