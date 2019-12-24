Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий не говорит о политике принципиально.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию «Главком».

Отвечая на вопрос о том, почему Предстоятель УПЦ закрыт для медиа, иерарх подчеркнул, что такова позиция Блаженнейшего и «он имеет на нее право».

«Он имеет свой религиозный опыт общения с внешним миром. Он является человеком монашеского уклада, но когда нужно, он общается. Он каждый день принимает людей, причем разных, независимо от их социального статуса или каких-то других предпочтений», – отметил митрополит Антоний.

Иерарх подчеркнул, что Митрополит Онуфрий имеет очень высокий авторитет как внутри УПЦ, так и среди Поместных Православных Церквей, и «особенно этот авторитет вырос за эти страшные для Церкви годы».

При этом Блаженнейший, по мнению владыки Антония, «образно говоря, стал иконой, образом УПЦ», и стал он таким очень быстро.

«Каждое слово Предстоятеля находится под очень пристальным взглядом СМИ. В тех условиях, когда паства разделена, ведь у людей диаметрально противоположные взгляды, говорить на политические темы является небезопасным. Если мы посмотрим, то Блаженнейший Митрополит Онуфрий о политике не говорит принципиально. Но вы не правы в том, что Блаженнейший закрыт. Вы посмотрите в интернете, сколько просмотров у его проповедей. Мне кажется, что вообще на просторах мирового Православия нет ни у одного иерарха столько просмотров проповедей, сколько у него», - подчеркнул управделами УПЦ.