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С 31 декабря по 1 января в Свято-Успенской Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия Почаевского. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

«31 декабря, после окончания поздней Литургии, около 11.00, состоится перенесение мощей прп. Амфилохия из Пещерного храма в Преображенский собор.

16.00 - Чтение кафизм, 9-й Час, малая вечерня. (Преображенский собор)

17.00 - Всенощное бдение: большая вечерня, лития, утреня с акафистом прп. Амфилохию.

Во время всенощной все желающие смогут приложиться к святым мощам прп. Амфилохия и будут помазаны святым елеем», - сообщили на сайте лавры.

1 января, в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского в обители отслужат две литургии в Преображенском соборе: в 00.00 и 9.00.

После окончания поздней Литургии состоится крестный ход, во время которого мощи прп. Амфилохия будут отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.

*** Преподобный Амфилохий Почаевский родился 27 ноября 1894 года в селе Малая Иловица на Тернопольщине. Принял постриг в Почаевской лавре, прославился как великий православный подвижник и целитель. Преставился 1 января 1971 года и был причислен к лику святых Священным Синодом УПЦ в 2002 году.
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