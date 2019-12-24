В Православную Церковь Украины добровольно перешло 84 прихода Украинской Православной Церкви, а информация о «переходе» 600 приходов является манипулятивной и не соответствует действительности.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию «Главком».

«Это откровенная манипуляция (информация о переходе в ПЦУ 600 приходов – ред.). Добровольно осуществили переход 84 прихода. Из них без настоятеля - 28 и с настоятелем храма - 56. В настоящее время у нас есть 122 храма, которые захвачены рейдерским способом. Мы не ожидали, что такое может быть в демократическом государстве. Имеют место тайные перерегистрации, когда сам приход УПЦ не знает ничего, но местные органы власти перерегистрируют приход. Таких приходов – 220», - сказал митрополит Антоний.

Он сообщил, сколько общин было перерегистрированы незаконно.

«Есть горячая линия в Юридическом отделе нашей Церкви, куда каждый день приходит информация с мест, из всех приходов. Я говорю о реальных данных, которыми мы оперируем. 220 - это незаконная перерегистрация и у нас, по большинству из них, идут судебные дела. Мы считаем, что имеет место нарушение и Конституции, и законодательства Украины», - отметил управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что «эти перерегистрации проводились по инициативе центральной государственной власти».