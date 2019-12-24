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Национальный банк Украины на вторник, 24 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,28 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года, сообщает УНИАН.

Согласно данным НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 23 декабря на уровне 23,29 грн/долл. Официальный курс гривни к евро на 24 декабря установлен на уровне 25,78 грн/евро.

23 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,27/23,28 грн/долл., к евро - на уровне 25,78/25,79 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.

 
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