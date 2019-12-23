Обвинения в стремлении Украинской Православной Церкви к самоизоляции являются абсолютно безосновательными.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

«Не может быть самоизоляции там, где есть истина вера и жертвенное стояние за чистоту канонического устройства и учения Церкви», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Владыка Онуфрий отметил, что Украинская Православная Церковь прервала евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом «и с теми Церквами и иерархами, которые признали раскольников, для защиты канонической и духовной чистоты Церкви Христовой».

«Константинопольский Патриархат начал допускать к сослужению лиц, не имеющих действительных епископских, священнических и диаконских рукоположений, что является кощунством и надругательством над Святой Евхаристией. Как известно, один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. Именно поэтому Украинская Православная Церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом и с теми Церквами и иерархами, которые признали раскольников», - отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий призвал священников и верующих «без страха и сомнений проповедовать Евангелие и творить добрые дела вопреки всем трудностям».

«Не бойтесь, ведь мы живем в истинной вере, находимся в Церкви, основанной Христом, а не людьми. Пока с церковного амвона наших храмов будут продолжать звучать слова проповеди Евангелия, пока наша жизнь будет соответствовать заповедям Божьим, - до тех пор наша Церковь будет Христовой», - отметил Архипастырь.

Митрополит Онуфрий напомнил о том, что Церковь выживала при любых обстоятельствах.

«Церковь в своей истории неоднократно переживала подобные потрясения. Ее пытались уничтожить, разорвать, загнать в катакомбы, но ничего не получилось. Временные трудности укрепляли истинно верующих. Нынешние события не сравнить с гонениями советской эпохи или мученичеством первых христиан. Нужно делать свое дело, без лишних пафосных слов, мужественно сохраняя верность Христу», - заключил Предстоятель.

Как сообщал Центр информации УПЦ, сегодня в Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Митрополит Онуфрий рассказал о деятельности Киевской епархии в 2019-м году.