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В Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии сегодня приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о деятельности Киевской епархии в 2019-м году.

В частности, он рассказал о важных церковных событиях уходящего года, привел статистические данные по Киевской епархии, дал оценку социально-благотворительной миссионерской работе, рассказал о взаимосвязи Церкви и общества.

В собрании приняли участие Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей, а также клирики Киевской епархии.

Также Митрополит Онуфрий ответил на вопросы, наградил представителей духовенства орденами УПЦ и поздравил всех с рождественскими праздниками.
ForUm

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