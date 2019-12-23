Когда православные целуют святыню: иконы, крест, мощи – тем самым оказывая им свое почитание.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Некоторые люди, из благочестивых порывов, прикладываются к ним еще и лбом. Данная практика чаще всего объясняется тем, что таким образом люди желают, чтобы Бог, через святыню, просветил ух ум и мысли либо же исцелил их.

Однако подобная практика не имеет какого-нибудь серьезного богословского основания. В разных церковно-богослужебных изданиях говорится только о «лобзании» святыни, то есть о целовании ее, но при этом ни слова нет о прикладывании к ней лбом или другими частями тела. Многие духовники не без иронии замечают: если Бог захочет нас исцелить или просветить наш ум, Он может сделать это и через наши губы», - сказал Андрей Музольф.

Доцент Киевской духовной академии напомнил, что православные не должны своим поведением соблазнять окружающих.

«Данную практику мы запретить не можем, если она является сугубым выражением религиозности человека. Если кого-то смущает, что в храме кто-то прикладывается лбом к иконе, лучше промолчать и тем самым проявить смирение, чем сделать замечание и своими словами, может быть, обидеть человека, задеть его религиозные чувства. Мы должны помнить, что соблазн ближнего – это самый страшный грех, а потому должны пытаться избегать подобных ситуаций во имя любви к ближним», - сказал он.