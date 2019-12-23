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Новые храмы освящены в Нежинской и Кременчуцкой епархиях Украинской Православной Церкви.

Фото: Нежинская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

«21 декабря митрополит Нежинский и Прилукский Климент освятил храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в селе Бобрик Нежинского района Черниговской области. После чина освящения в храме, устроенном силами местной общины УПЦ вместо захваченной год назад сторонниками ПЦУ Казанской церкви, состоялась первая Божественная литургия», - сообщили на Orthodox.cn.ua.

По окончании богослужения митрополит Климент поблагодарил всех, кто обустраивал храм, и наградил благотворителей архиерейскими грамотами.

Как сообщает пресс-служба Кременчуцкой епархии, архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай совершил чин освящения и первую Литургию в храме святителя Николая Чудотворца в селе Макиевка Полтавской области.

Архиерей отметил высокими церковными наградами благотворителей, благодаря которым был храм был построен за два года и приобретено все необходимое для богослужений.

Архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай поздравил всех с праздником, отметив, что открытие нового храма является большой и значимым событием, ведь сюда будут приходить люди, набираться духовности, возносить молитвы за свою родную землю.

Завершились торжества по случаю освящения храма в торжественным Крестным ходом.
ForUm

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