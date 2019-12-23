Человеком 2019 года мог бы стать Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: УПЦ

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир», комментируя тот факт, что американский журнал «Тайм» назвал человеком 2019 года шведскую школьницу Грету Тунберг, активно выступающую в защиту экологии, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Я бы назвал человеком года в этом году Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», - сказал иерарх.

По мнению митрополита Илариона, Предстоятель УПЦ – «выдающийся пастырь, которому удалось в сложнейшей ситуации провести Церковь через испытания».

«Речь идет о самом начале года, когда Константинопольский Патриарх Варфоломей выдал томос (ПЦУ, - ред), когда оказывалось колоссальное давление на Украинскую Церковь (УПЦ, - ред.) для того, чтобы склонить ее к расколу. Блаженнейший Митрополит Онуфрий с честью прошел через все эти испытания, а вместе с ним очень консолидированно прошла через все эти испытания возглавляемая им Украинская Православная Церковь», - отметил владыка Иларион.