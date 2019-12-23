также в разделеРелигия
В РПЦ заявили, что человеком года мог бы стать Митрополит Онуфрий
В Днепре состоится фестиваль христианских документальных фильмов 9
В Почаеве 300 детей приняли участие в благотворительной акции 7
В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне 10
Церковь просит неравнодушных помочь детям-инвалидам 22
Вышла новая православная книга для семейного чтения на украинском языке 18
Патриарх Кирилл считает, что воссоединение Русского экзархата с РПЦ - одно из важнейших событий года 23
Митрополит УПЦ объяснил, как гордость способствует деградации человека 15
В Церкви объяснили, можно ли отпевать некрещеных младенцев 38
Патриарх рассказал о последствиях церковного раскола в Украине 36
В УПЦ объявили всеукраинскую акцию «Рождество для всех» 14
На Одещине более 20 социальных учреждений и многодетные семьи получили подарки от УПЦ 14
На Соборе ПЦУ присутствовал ЛГБТ-активист 30
В Запорожье 22 декабря привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского 68
В Святогорской лавре проходит форум, посвященный истории монастыря 36
Епископ УПЦ рассказал о главном признаке христианина 14
Верующие УПЦ проводят Николаевский марафон, посещая больных и заключенных 9
Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно не только делать добрые дела, но и хранить чистоту веры 21

Ошибочно утверждать, что Бог не хочет выполнять молитвы людей, Господь всегда слышит наши просьбы.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Когда человек долго молится, долго терпит, он смиряется, становится способным вместить в себя великие дары. Подобно спортсмену: если он тренируется постоянно, то может поднять большой вес, пробежать быстро, а если не тренируется, то положи на него вес, и он его раздавит. Так и благодать Божия: если человек не способен ее вместить в себя - не приготовил себя молитвой, смирением, терпением, то эта благодать не удержится в человеке, будет ему во вред», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих призвал быть терпеливыми в своих молитвах и благодарными Богу за все.

«Когда мы будем терпеливыми, будем смиряться перед Богом, то постепенно будем становиться духовно сильными и сможем вместить в себя ту великую Божью благодать, которая делает человека счастливым, благословенным в этой земной жизни и спасенным на небесах», - призвал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего, именно терпение делает человека духовно сильным, цельным и способным вместить в себя Божью силу, Божьи дарования.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги