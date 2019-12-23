Ошибочно утверждать, что Бог не хочет выполнять молитвы людей, Господь всегда слышит наши просьбы.

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Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Когда человек долго молится, долго терпит, он смиряется, становится способным вместить в себя великие дары. Подобно спортсмену: если он тренируется постоянно, то может поднять большой вес, пробежать быстро, а если не тренируется, то положи на него вес, и он его раздавит. Так и благодать Божия: если человек не способен ее вместить в себя - не приготовил себя молитвой, смирением, терпением, то эта благодать не удержится в человеке, будет ему во вред», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих призвал быть терпеливыми в своих молитвах и благодарными Богу за все.

«Когда мы будем терпеливыми, будем смиряться перед Богом, то постепенно будем становиться духовно сильными и сможем вместить в себя ту великую Божью благодать, которая делает человека счастливым, благословенным в этой земной жизни и спасенным на небесах», - призвал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего, именно терпение делает человека духовно сильным, цельным и способным вместить в себя Божью силу, Божьи дарования.