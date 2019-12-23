В Почаеве 22 декабря состоялась благотворительная акция «Подари ребенку радость» для членов многодетных семей, детей-сирот и детей из семей участников АТО.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, около 300 детей из Тернопольской области, которые стали участниками мероприятия, побывали на праздничном концерте в Почаевском городском доме культуры. Православная молодежь Кременетчины предложила вниманию юных зрителей театрализованное действо. Музыкальные композиции исполняли ученики Почаевской детской музыкальной школы эстетического воспитания и Анастасия Жданкина.

После концерта дети во главе с ректором Почаевской духовной семинарии епископом Шумским Иовом и священниками, которые духовно окормляли участников акции, отправились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Здесь все получили возможность отведать трапезу, которую бесплатно организовала братия обители.

В Свято-Троицком соборе лавры иеромонах Гавриил встретил детей и вручил подарки по случаю дня памяти святителя Николая.

Напоследок студенты Почаевской духовной семинарии провели для всех желающих экскурсию и рассказали об обители.