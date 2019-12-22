В Киеве сегодня, 22 декабря, запретят движение на участке Владимирской улицы в связи с проведением праздничного мероприятия Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с проведением праздничного парада с 13:30 до 16:00 будет запрещено движение на участке от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 на улице Владимирской.

Кроме того, во время установки и демонтажа праздничной платформы и других конструкций будет запрещена парковка автотранспорта:

до 15:00 - по ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20;

в 23:30 на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня перекроют движение автомобильного транспорта по проспекту Любомира Гузара.