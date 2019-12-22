За сутки, 21 декабря, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минскими соглашениями вооружения в районе населенного пункта Крымское, Зайцево, Хутор Вольный, Новотроицкое, Пески.

Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ООС нет.