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За сутки, 21 декабря, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минскими соглашениями вооружения в районе населенного пункта Крымское, Зайцево, Хутор Вольный, Новотроицкое, Пески.

Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ООС нет.
ForUm

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