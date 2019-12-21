В Киеве произошла стрельба на проспекте Леся Курбаса, в результате пострадали двое прохожих.
Об этом сообщили в столичной полиции.
Следователи установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов.
В результате 44-летний мужчина получил ранения глаза, обеих ног и грудной клетки. 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.
Нападавшим оказался 49-летний киевлянин, на которого указали свидетели. У него обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.
Мужчина задержан. За хулиганство ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время