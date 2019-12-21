также в разделеСтолица
Над проспектом Гузара монтируют пешеходный мост: 22 декабря перекроют движение 16
На мосту Патона и Южном мосту восстановили движение 18
В киевских магазинах изъяли элитных шуб на 50 миллионов 28
За потасовку с полицией на Крещатике задержали троих белорусов 22
В Киеве запретили фейерверки и салюты на время войны 29
На Крещатике в результате столкновения пострадали 4 полицейских 40
За год в Киеве произошло 69 убийств 14
В Киеве переименовали улицы Маршала Гречко и Горького 50
В Киеве зажгли главную елку страны 79
Температура в Киеве побила 139-летний рекорд 17
Станция «Площадь Льва Толстого» возобновила работу 228
В Киеве зажгут огни главной новогодней елки, движение транспорта ограничат 20
В Киеве сообщили о минировании станции метро «Площадь Льва Толстого» 19
СБУ провела в КГГА облаву на ставленников «смотрящих» Горовых 43
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин 98
Декабрь установил в Киеве температурный рекорд 25
В новогоднюю ночь работу общественного транспорта столицы продлят на 3 часа 17
В Киеве из-за аварийного проседания ограничат движение по мосту Патона 47

В Киеве произошла стрельба на проспекте Леся Курбаса, в результате пострадали двое прохожих.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Следователи установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате 44-летний мужчина получил ранения глаза, обеих ног и грудной клетки. 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

Нападавшим оказался 49-летний киевлянин, на которого указали свидетели. У него обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Мужчина задержан. За хулиганство ему грозит до семи лет тюремного заключения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги