В Киеве произошла стрельба на проспекте Леся Курбаса, в результате пострадали двое прохожих.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Следователи установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате 44-летний мужчина получил ранения глаза, обеих ног и грудной клетки. 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

Нападавшим оказался 49-летний киевлянин, на которого указали свидетели. У него обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Мужчина задержан. За хулиганство ему грозит до семи лет тюремного заключения.