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В результате пожара в 16-этажном доме Подольского района в Киеве погибли два человека.

Об этом сообщил ГСЧС.

Отмечается, что в ГСЧС получили сообщение о пожаре в 20:25, в 22:01 им удалось ликвидировать пожар.

«На месте пожара обнаружили тела 2 погибших, спасли 4 человека (из них 1 ребенок, которого направили на обследование в больницу), эвакуировали 15 жильцов дома (из них 3 ребенка)», — говорится в сообщении.

Пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Сейчас устанавливают причины возгорания.
ForUm

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