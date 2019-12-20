Патриарх Кирилл выразил надежду на восстановление религиозного мира и возвращение захваченных храмов общинам Украинской Православной Церкви, призвал пересмотреть дискриминационное законодательство в отношении Церкви и призвал усердно молиться о церковном единстве.

Фото: Патриархия.ру

Как сообщает Patriarchia.ru, об этом Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, комментируя развитие межправославных отношений в связи с антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата на территории Украины.

«Конец 2018 - начало 2019 года оказались особенно трудными для Украинской Православной Церкви. Действовавшая тогда украинская власть попыталась ради достижения своих политических целей принудить Украинскую Православную Церковь к объединению с раскольниками: это не удалось. Не помогло власти и антиканоническое вмешательство Константинопольского Патриархата, предпринявшего попытку легализации раскола. Расчеты на разрушение Украинской Православной Церкви не оправдались: епископат, духовенство и верующие остались в канонической Церкви и не поддержали раскол», - сказал Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, в прошлом году «при поддержке властей и радикальных политических организаций на Украине начались открытые гонения на Церковь».

«За короткий период было захвачено около ста храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания. Канонической Украинской Православной Церкви, крупнейшей религиозной общине Украины, даже попытались законодательно запретить называть себя украинской, невзирая на то, что она объединяет более 12 тысяч общин и миллионы граждан Украины», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что несмотря на использование религиозного фактора в политических целях, украинцы остались верными канонической Церкви.

«Наша Церковь с честью выдержала испытания, сохранив свое каноническое единство и поддержку верующих на Украине. Добровольные уходы духовенства или общин в раскол были единичными; сейчас постепенно начинается и обратный процесс - возвращение в каноническую Церковь отпавших от нее клириков и общин. Впечатляют фотографии и видеозаписи с крестного хода, который традиционно проводится в Киеве по случаю Дня Крещения Руси: в этом году в нем приняло участие, по некоторым оценкам, около 300 тысяч человек», - заявил Патриарх.

Предстоятель призвал продолжать молиться о церковном единстве УПЦ.

«В каждом нашем храме за Божественной литургией возносилась и продолжает возноситься молитва о наших собратьях на Украине. И вот общественно-политическая ситуация там поменялась, а Церковь по-прежнему стоит и укрепляется в вере. Будем помнить: наши молитвы - не формальность, ими созидается Церковь. Крепкая молитва - вот чего Украинская Православная Церковь ждет от нас».

Предстоятель Русской Церкви с сожалением отметил, что беззаконные деяния Фанара в отношении Украины повлекли серьезные последствия для Православной Церкви во всем мире.

По мнению Патриарха «предоставив видимость легитимности украинским раскольникам и выдав им так называемый томос об автокефалии, Константинопольский Патриархат стал предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы заставить другие Поместные Православные Церкви признать эти неканонические деяния».

Патриарх напомнил, что действия Элладской и Александрийской Церквей связано прежде всего не с каноническими, а с политическими инициативами, а потому многие греческие архипастыри, священники, богословы оспаривают законность принятого решения.

«В прошлом месяце примеру Архиепископа Афинского последовал и Патриарх Александрийский Феодор, который также начал антиканоническое поминовение раскольнического главы, несмотря на то, что ранее многократно выражал свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Причем в данном случае Александрийский Патриарх решил вообще обойтись без синодального определения, а принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями. Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского Патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка. Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу», - подытожил Патриарх Кирилл.