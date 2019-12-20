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В Украинской Православной Церкви объявили всеукраинскую акцию «Рождество для всех».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об акции рассказал глава Миссии «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» протоиерей Владислав Диханов в комментарии Информационно-просветительскому отделу.

«Рождение Богомладенца — это важнейшее событие, которое изменило ход всей истории, это рождение новой надежды, новой радости, рождение Света. Рождественские праздники — такие близкие нам с детства — это также время, когда мы ждали подарки под елку. Многие из нас выросли, возможно, жизнь нас немного изменила, но то детское ощущение праздника остается с нами всю жизнь.

Каждый из нас нуждается в заботе, в своем «подарке под елку». Чтобы Рождество стало праздником для всех, мы призываем все епархии — Преосвященных владык, священников, мирян — вспомнить о бездомных, о стариках, о детях, друг о друге, наконец, и провести максимально возможное количество мероприятий в рамках Всеукраинской акции», - сказал протоиерей Владислав.

Священник отметил, что «очень хотелось бы, чтобы акция «Рождество для всех» сподвигла бы к еще большему доброделанию одних, а других вдохновила начать делать что-то доброе, хотя бы в эти праздничные дни. Для тех, кто отчаялся, кому кажется, что помощи ждать неоткуда, пусть эти дни станут новой надеждой. Рождество придет, и Господь дарует милость каждому творению в этом мире».

Протоиерей Владислав Диханов сообщил, что делать человеку, который оказался в трудной ситуации, чтобы получить помощь от УПЦ.

«У нас на сайте отдела, да и практически на каждом епархиальном, есть призывы о помощи, где четко описаны нужды, опубликованы контакты и реквизиты. Перечислить деньги — это самое простое, что можно сделать в таком случае, если они есть, конечно.  Но помочь можно и другими способами — временем, к примеру, — как волонтер поучаствовать в мероприятии, или по-соседски утешить человека — молитвой, добрым словом, добрым делом.

Иногда мы торопимся помочь тому, кто далеко, не замечая того, кто рядом и нуждается в нашей помощи. Если мы переступили через нужду ближнего и побежали к какому-то дальнему, то, по сути, мы свое доброделание потеряли», - сказал священник.

Протоиерей Владислав призвал православных «вместе встретить Рождение Богомладенца с максимальным количеством добрых дел — в отношении своих ближних и тех, кто нуждается в нашей заботе особо».
ForUm

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