также в разделеРелигия
На Одещине более 20 социальных учреждений и многодетные семьи получили подарки от УПЦ 6
На Соборе ПЦУ присутствовал ЛГБТ-активист 5
В Запорожье 22 декабря привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского 6
Епископ УПЦ рассказал о главном признаке христианина 7
Верующие УПЦ проводят Николаевский марафон, посещая больных и заключенных 6
Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно не только делать добрые дела, но и хранить чистоту веры 9
Мукачевская епархия УПЦ провела благотворительный проект «Хлеб от Николая» 6
Синод РПЦ даст ответ на действия Александрийского Патриарха по признанию ПЦУ 31
Братия Киево-Печерской лавры передала детям-подопечным Центра социально-психологической реабилитации подарки 18
В Церкви рассказали, чему каждый должен научиться у святого Николая 12
В Одессе священники УПЦ сдали кровь для онкобольных детей 17
В Одессе в 7-ю годовщину смерти схиархимандрита Ионы (Игнатенко) открыли музей с вещами и фотографиями старца 24
Тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник Свято-Николаевского собора Покровского монастыря столицы 28
Преступников, которые напали на дом священника УПЦ, приговорили к 11 и 14 годам тюрьмы 16
Чешская Церковь поддержала предложение Иерусалимского Патриарха провести встречу Предстоятелей в Иордании 14
В Сарненской епархии УПЦ считают, что сторонники ПЦУ создают общину на Ровенщине обманным путем 23
Православные отмечают день памяти святителя Николая 19
Совет Церквей призвал Правительство прекратить навязывание гендерной идеологии в образовании 13

Сегодня в Свято-Успенской Святогорской Лавре состоится Международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Фото: Православная Жизнь

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Святогорской лавры.

«Форум проводится с целью исследования Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины», - сообщает источник.

«Оргкомитет конференции во главе с наместником Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополитом Святогорским Арсением определили ежегодную периодичность проведения конференции и её тематическую направленность в таких отраслях гуманитарных, вспомогательных и смежных наук как история, археология, архивоведение, генеалогия, музееведение, природоведение», - отметили организаторы.

В конференции примут участие исследователи из Киева, Харькова, Краматорска, Славянска, Бахмута, Лимана, Святогорска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Доклады будут посвящены одному из настоятелей Святогорской лавры – архимандриту Лаврентию (Кордет; 1720–1781); роду святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, который родился неподалёку от Святогорского монастыря; Александру Потёмкину, владельцу Святых Гор в XIX в.; 100-летию кровавого террора в Святых Горах; 150-летию освящения Успенского собора в Святогорской пустыни и многим другим», - сообщает источник.

В рамках конференции будет презентован альманах о жизни Святогорской лавры, книги  «Старец Аникита: духовный путь святости», «Репин и духовные святыни Слобожанщины».

 В лаврском музее откроется выставка «Святые Горы в фотографиях и открытках XIX - нач. XX вв.», приуроченная к 150-летию фотографии Святогорской Успенской пустыни.

«В экспозицию войдут архивные документы об основании обители, первом фотографе Святогорской пустыни иеромонахе Тимоне, изданные в XIX -нач. XX вв. тематические фотоальбомы, фотоальбомы из семейных архивов того же периода, около 70 почтовых открыток с видами Святых Гор и Славянска; стереоскопы (оптические приборы XIX - нач. XX вв. для просмотра объёмных фотографий производства США и России), уникальные пресс-папье с видами Святогорской обители», - сообщили организаторы.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги