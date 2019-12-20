Самый большой и драгоценный дар, который мы можем передать друг другу, - это любовь.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net.

«Главным признаком христианина всегда есть, была и будет любовь к Богу и ближнему.

Спаситель призывает нас к добрым делам -накормить голодного, одеть нуждающегося и напоить жаждущего. Однако Он всегда подчёркивал, что все эти дела должны быть продиктованы любящим сердцем. Действительно, можно жертвовать миллионы на добрые дела, но так и не стать настоящим христианином», - подчеркнул владыка.

Он обратил внимание на слова Господа о том, что стать Его учеником можно лишь тогда, когда есть любовь.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:1-3)», - епископ Виктор напомнил строки из послания апостола Павла к Коринфянам.

По словам архиерея, необходимо помнить, что умение любить является важнейшим аспектом милосердия как свидетельства о непобедимой силе Христа.