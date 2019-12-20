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В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви провели уникальный благотворительный и миссионерско-просветительский проект «Хлеб от Николая».

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Проект действует несколько лет и осуществляется Ужгородским Свято-Воскресенским мужским монастырем, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Хлеб выпекают монахи Ужгородского монастыря и накануне праздников, или в дни праздников, и раздают нуждающимся.

На этот раз проект был реализован в Мукачевской ЦРБ.

Перед тем, как духовенство и монашество передало хлеб больным и нуждающимся, отцы епархии вместе с секретарем Епархиального управления, протоиереем Виктором Мисо перед иконой святого Николая совершили праздничный молебен.
ForUm

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