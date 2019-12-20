В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви провели уникальный благотворительный и миссионерско-просветительский проект «Хлеб от Николая».
Фото: Мукачевская епархия УПЦ
Проект действует несколько лет и осуществляется Ужгородским Свято-Воскресенским мужским монастырем, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Хлеб выпекают монахи Ужгородского монастыря и накануне праздников, или в дни праздников, и раздают нуждающимся.
На этот раз проект был реализован в Мукачевской ЦРБ.
Перед тем, как духовенство и монашество передало хлеб больным и нуждающимся, отцы епархии вместе с секретарем Епархиального управления, протоиереем Виктором Мисо перед иконой святого Николая совершили праздничный молебен.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время