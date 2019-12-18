Половина украинцев заявили, что верят в Святого Николая, тогда как в Деда Мороза верят 31% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает УП.

Данные показывают, что традиция дарить подарки на День Святого Николая в Украине растет.

Опрос показал, что 76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Это не 9% больше, чем годом ранее.

Больше всего сторонников этой традиции прогнозируемо на Западе - почти 90%.

В других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре - 78%, на юге - 70%, на востоке - 64%.

Чаще традицию поддерживают ли жители сел, женщины и более обеспечены.

Половина украинцев верят в Святого Николая: именно столько признались в этом социологам. Их стало больше на 7% по сравнению с предыдущим годом.

В Деда Мороза украинцы верят меньше: 31%. Хотя динамика положительная - в прошлом верили 25%.

Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таковым яавляет День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

3% не любят ни одно из перечисленных праздников.

В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).

На юге, востоке и в центре больше любят Новый год, на Западе - наоборот любимым праздником является Рождество.

Большая привязанность к Новому году - среди мужчин, жителей городов и молодежи. Рождество больше любят в селах старше опрошенные и женщины.