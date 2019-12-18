Половина украинцев заявили, что верят в Святого Николая, тогда как в Деда Мороза верят 31% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает УП.
Данные показывают, что традиция дарить подарки на День Святого Николая в Украине растет.
Опрос показал, что 76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Это не 9% больше, чем годом ранее.
Больше всего сторонников этой традиции прогнозируемо на Западе - почти 90%.
В других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре - 78%, на юге - 70%, на востоке - 64%.
Чаще традицию поддерживают ли жители сел, женщины и более обеспечены.
Половина украинцев верят в Святого Николая: именно столько признались в этом социологам. Их стало больше на 7% по сравнению с предыдущим годом.
В Деда Мороза украинцы верят меньше: 31%. Хотя динамика положительная - в прошлом верили 25%.
Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.
Около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таковым яавляет День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.
3% не любят ни одно из перечисленных праздников.
В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).
На юге, востоке и в центре больше любят Новый год, на Западе - наоборот любимым праздником является Рождество.
Большая привязанность к Новому году - среди мужчин, жителей городов и молодежи. Рождество больше любят в селах старше опрошенные и женщины.
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