Верховная Рада приняла проект постановления №2614 о смете для парламента на 2019 год. Необходимость принятия такого решения объяснили тем, что нардепы предыдущего созыва не утвердили соответствующий документ на текущий год.

За проголосовали 324 народных депутата, сообщает 112 Украина.

При этом опирались на такие нормы расходов на народного депутата:

7500 грн в месяц - для компенсации стоимости проезда по Украине,

489 грн в месяц на городские и междугородные телефонные разговоры,

18200, или 19500, или 20150 грн - на компенсацию стоимости жилья в зависимости от количества дней в месяце.

На оплату труда и начисления на зарплаты в рамках законотворческой деятельности ВРУ выделили 605 млн 574,5 тыс. грн.

В рамках обслуживания и материально-технического обеспечения деятельности парламента на оплату коммунальных услуг и энергоносителей выделили 36 млн 127,8 тыс. грн.

На парламентский канал «Рада» выделили 44 млн 331,3 тыс. грн, а на госпредприятие, которое выпускает официальную парламентскую газету «Голос Украины» - 16 млн грн.

В целом на аппарат Верховной Рады ушло 1 млрд 970 млн 346,7 тыс. грн.