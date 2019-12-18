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Украинский народ не упадет в «отеческие» объятия Фанара, принявшего ПЦУ без покаяния и правильной хиротонии.

Фото: митрополит Ионафан / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vladyka-ionafan.ru, об этом сказал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Владыка подчеркивает, что, признав ПЦУ, Александрийская и Элладская Православные Церкви «пали перед искушением вековой надменной власти Константинополя и, подняв руки вверх, допустили к Божиим престолам мирян в архиерейской одежде – украинских […] самосвятов».

Архиерей пишет, что сами представители ПЦУ стремительно «эллинизируются».

«В угоду греческим новостильникам тоже собираются реформировать церковный юлианский календарь и праздновать Рождество Христово вместе с латинами по григорианскому календарю – 25 декабря».

Лидеры ПЦУ «буквально внушают» православным украинцам переход на «заведомо фальшивый ново-григорианский календарь».

По мнению иерарха, «стремящуюся к унии с греко-католиками […] ПЦУ» ждет в Украине «застой и крах».

«Православный народ не примет проуниатскую идеологию ПЦУ, как уже было в истории Украины времен Речи Посполитой. Он не упадет в «отеческие» объятия Фанара, односторонне принявшего (представителей ПЦУ, - ред.) без покаяния и без правильной хиротонии», – пишет митрополит Ионафан.

«Древние Вселенские Патриархи утвердили на века Киевскую митрополию под омофором Патриархов всея Руси. Некоторые из них поплатились за это деяние от османов своей жизнью. Украина тогда была спасена от денационализации (полонизации) и от иезуитской унии. Через 300 лет, вопреки канонам, негоже переводить стрелки часов истории назад, и, словно крепостных рабов, загонять православных Украины в самосвятское ярмо», – отмечает владыка.

Он напомнил: «В свое время, когда Константинопольский Патриарх и многие восточные епископы подписали Флорентийскую унию (религиозный союз) с Папой Римским, признав все догматы латинян, Русская Церковь законно прервала молитвенно-евхаристическое общение с отступниками на 141 год, полагая, что благодать отошла от Нового Рима».

По его словам, и сейчас украинцы, если понадобится, «будут непоколебимо стоять в истине Православия даже не 141 год, а все 200 и 300 лет, дабы сохранить […] правильное священство и веру, принимая на себя те испытания, которые Бог им подаст на праведном пути в Царство Небесное».
ForUm

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