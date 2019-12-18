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Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) пережил инфаркт и в данный момент проходит реабилитацию.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Почаевской лавры.

«Благодарю и снова благодарю за Ваши молитвы и беспокойство за мое недостоинство. Действительно, пережил инфаркт, а сейчас прохожу реабилитацию. Господь да благословит Вас и нас своей великой и богатой милостью. Недостойный послушник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир», - рассказал владыка.

На сайте лавры сообщается, что данная информация была обнародована «чтобы предотвратить различные слухи».
ForUm

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