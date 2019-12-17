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Ответственности за грехи родителей у потомков нет, но последствия этих грехов могут передаться детям или внукам.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал протоиерей Александр Проченко на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре.

«Ген — это наследственная информация, переходящая из рода в род. Согласно научным определениям в классической генетике ген — это наследственный фактор, который несет информацию об определенном признаке или функции организма и который является структурной и функциональной единицей наследственности. Совокупность генов организма составляют генотип. Большинство биологических признаков находятся под влиянием многих генов», — объяснил отец Александр.

Священник рассказал о примерах того, как грехи родителей отражаются на детях, которые описаны в Библии.

«В Священном Писании мы можем увидеть множество примеров того, как грех родителей отразился на их потомках — это и потомки Каина, и сына Ноя — Хама, и то, что произошло с каждым из детей Давида. Здесь также имеет значение кровное родство. Есть гены, которые проявляются в самом человеке, но есть и скрытые, которые появятся у потомков. Нужно помнить, что генетику очищают церковные Таинства, а почившим предкам мы должны помочь нашими молитвами и добрыми делами. Тогда их деяния не будут иметь таких пагубных последствий для нас, как мы видим это из примеров истории как библейской, так и светской», - отметил протоиерей Александр Проченко.

Во время молодежной встречи был прочитан Акафист в честь иконы Божией Матери «Покрывающая». Богослужение совершил куратор - архимандрит Глеб.
ForUm

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