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В столичном храме в честь великомученицы Варвары, на территории областной клинической больницы, сегодня состоялась хиротония епископа Любечского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), хиротонию архимандрита Никодима (Пустовгара) во епископа Любечского, викария Черниговской епархии, возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь великомученицы Варвары. Ему сослужили представители епископата и духовенство УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший произнес Слово на вручение архиерейского жезла епископу Любечском Никодиму.

Также Предстоятель УПЦ поздравил верующих с днем памяти святой великомученицы Варвары и благословил всех.

Сегодня клирики храма были удостоены богослужебных наград. Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил церковные награды благотворителям и активным прихожанам, которые прилагают усилия для благоустройства храма.

Богослужебные песнопения исполнял хор под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

Как сообщалось, нового архиерея избрал Священный Синод УПЦ на заседании 6 декабря.
ForUm

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