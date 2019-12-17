В Ровенской области в селе Маща продолжается религиозный конфликт.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Юридического отдела УПЦ, 14 декабря представители религиозной общины УПЦ на правах законных владельцев зашли в свой храм и совершили там богослужения, а 15 декабря около 100 правоохранителей заблокировали вход в Иоанно-Богословскую церковь верующим УПЦ.

«Изучив все документы на религиозное сооружение, мы выяснили, что оснований удерживать церковь представителями ПЦУ нет. Религиозная община УПЦ села Маща и юридически, и количественно превосходит все претензии сторонников ПЦУ», - прокомментировал ситуацию протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской и Полесской епархиях УПЦ.

Представители ПЦУ удерживали Свято-Иоанно-Богословскую церковь с 29 ноября, после того, как в очередной раз срезали болгаркой замки на религиозном сооружении.

Новый конфликт на территории храма разгорелся около 6 часов утра, в воскресенье. Как рассказывают очевидцы, религиозная община УПЦ пришла к своей церкви на рассвете, чтобы зайти в храм, который вернули накануне после двухнедельного удержания его сторонниками ПЦУ.

Однако, верующих ожидали правоохранители, которые заблокировали вход на территорию церкви.

«Нас ждали около 100 полицейских, которые не хотели меня и моих прихожан пускать в церковь для совершения воскресного богослужения. Люди были поражены таким поведением правоохранителей, вступили в переговоры. Для разговора с верующими прибыли представители специального подразделения полиции "Диалог". Как по мне, и это показали сегодняшние события, диалог вести они не умеют, а еще больше разжигают конфликт», - рассказал настоятель церкви, протоиерей Даниил Ильницкий.

Поддержать религиозную общину УПЦ села Маща приехали священники и люди из соседних населенных пунктов, так как в субботу вечером появилась информация, что в село прибудет отряд праворадикалов.

«Все вместе добились от полиции дать доступ хотя бы к дверям церкви, и там, на лестнице, совершили литургию. Представители общины ПЦУ в небольшом количестве находились за территорией храма, в наш разговор с полицией не вмешивались, богослужения не проводили», - сказал протоиерей Виктор Земляной.

Местные жители рассказывают, что две недели подряд активные сторонники ПЦУ собирали людей по списку на воскресные богослужения в церкви, и платили деньги за посещение, от 50 до 100 грн.

Этой информацией активно делятся и в социальных сетях. В частности, Маша Лазутчик-Бровко, в процессе обсуждения конфликта сторонниками ПЦУ, написала: «Уже противно от этой лжи и клеветы! Расскажите лучше, как вы ходите по дворам перед своей службой, деньги платите людям, чтобы ходили на службу ПЦУ, сколько там 50 грн или 100 грн за 02.00? Безобразие! Стыд вам!..».

В целом ситуация вокруг Иоанно-Богословской церкви остается нестабильной, верующие УПЦ осуществляют дежурство перед дверью закрытого храма, там же находятся представители полиции. Примирить две религиозные общины села взялась Костопольская РГА и назначила на 16 декабря переговоры двух общин при посредничестве главы района.

Как сообщалось, 9 ноября сторонники ПЦУ срезали замки и захватили Иоанно-Богословский храм в селе Маща. Как позже рассказали очевидцы событий, в захвате приняли участие около 20 неместных мужчин, которые представились активистами Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Однако, когда верующие УПЦ позвонили руководителю этой группировки, то он опроверг участие в захвате храма. Через несколько часов, благодаря участию руководителя отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской и Сарненский епархиях УПЦ протоиерея Виктора Земляного, активистов, которые удерживали храм, удалось уговорить решать конфликт в судебном порядке. В итоге храм закрыли, обе общины - УПЦ и ПЦУ, повесили на двери свои замки. Но уже 29 ноября сторонники ПЦУ вернулись в храм с болгаркой и захватили церковь.