Государство заняло позицию равноудаленного отношения ко всем конфессиям, и это правильно.

Фото: протоиерей Николай Данилевич / "Перший козацький"

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в программе «Право на веру» на «Першому козацькому», сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

По словам протоиерея Николая, в православную жизнь очень часто и заметно вмешиваются политические и геополитические факторы. Он пояснил, что Церковь должна быть выше этого, не должна «впускать их в свою среду».

Говоря о том, как изменилась религиозная политика при Президенте Владимире Зеленском, он отметил: «Новые тенденции не проявились, исчезают старые. Очевидно, что государство сейчас заняло позицию равноудалённого отношения ко всем конфессиям, и это прекрасно, и это правильно».

«Комментарии министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о переименовании УПЦ или Андрея Юраша, который стремится и пока не может получить должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, являются остатками политики Порошенко.

Сохранится ли эта политика – не знаю, удастся ли задавить нашу Церковь – не знаю, но мне кажется, что подул «ветер перемен» в хорошую сторону», – добавил он.

Вместе с тем протоиерей Николай отметил, что «для этого надо трудиться, потому что то, что произошло за последние пять лет – это пример того, как не надо было делать: засилье националистической идеологии не объединяет страну, оно разрушает страну. Сейчас я слушал, что некоторые депутаты зарегистрировали законопроект об отмене "языкового закона"… Всегда, как в государстве, так и в Церкви, все должно быть естественно. Когда явление неестественно, оно рано или поздно закончится».