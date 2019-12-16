Способность к духовному развитию и переменам нужно сохранять всю жизнь.

Фото: митрополит Митрофан / УПЦ

Об этом сказал митрополит Митрофан, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и пресс-службу Горловской и Славянской епархии.

«Мы всё время говорим эти слова — "покаяние", "измениться", "нужно стать другими", но прежде нужно ответить себе на важный и сложный вопрос: а куда меняться? В какую сторону? Что такое норма? Чем она отличается от всего остального? Каждый народ, каждая культура могли бы описать свою норму. Но ... нормально и правильно — это быть как Сын Божий, как Христос. Нормально — это жить по Евангелию», — сказал владыка Митрофан.

«Дьявол хочет, чтобы мы поверили в его ложь, что люди не меняются. "Почему ты так делаешь?" — "У меня такой характер. Меня так воспитали, я так привык, я таким уже и буду". А ведь если немножечко подумать, то у нас с вами есть способность не только на тормоз вечно жать, но и на газ: куда-то пойти, что-то в своей жизни изменить», — отметил архиерей.

Владыка Митрофан напомнил, что у нас «есть образец, к которому нужно стремиться — Спаситель».

«Он пришёл в мир, стал Человеком и прожил эту жизнь как человек, не пользуясь божественной силой ради Себя. Он не делал Себе хлеб из камней, не дел так, чтобы Ему не нужно было есть или спать. Мы помним, как в Гефсимании Ему было страшно, а на кресте — больно, умирать не хотелось. Всё как у нас. Христос хотел показать, что, будучи человеком, можно быть совершенным, волю Бога можно исполнять, если доверить себя Отцу Небесному. Мы берём силы, чтобы подражать Ему, в Евхаристии, когда причащаемся», — напомнил митрополит.

«Мы должны сохранять способность к духовному развитию и переменам всю свою жизнь — каждый день узнавать что-то новое, учиться, становиться другими. Эта дорога не заканчивается с окончанием школы, вуза, с прочитанной книгой. Этот путь продолжается всю жизнь. Способность к изменению, которая на языке Церкви называется покаяние, или метанойя, должна в нас быть всегда», — сказал архиерей.

При этом, по его словам, важно не то, в чём мы конкретно поменялись за этот пост или другой промежуток времени.

«Важно, чтобы мы не остановились и не сказали: я уже в одном поменялся, а во всём остальном меняться не буду. Расти и меняться — задача не на какой-то период времени, а на всю жизнь. Чем сильнее наша способность меняться, тем полноценнее наша жизнь, независимо от нашего возраста», — подчеркнул митрополит.

Духовная работа над собой, конечно, требует усилий, добавил он. «Церковь предлагает нам вступить с дьяволом в борьбу и доказать, что мы ... можем поменяться и стать другими. Процесс изменения непростой, он требует от нас больших затрат сил и энергии, а человек так устроен, что он не хочет свою энергию тратить. ... Нам, конечно, хочется, чтобы была волшебная таблетка: свечку поставил, молебен отслужили — и всё само собой произошло, икону поцеловал — и жизнь совсем другая. Конечно, под действием благодати что-то в нашей жизни меняется, но при этом обязательно нужно тратить свою энергию, свои силы. Если мы приложим усилия к тому, чтобы соответствовать той норме, которую предлагает нам Евангелие, перемены обязательно будут», — сказал владыка Митрофан.

Он также привёл одно из духовных упражнений, которые нужно делать перед сном, после молитвы.

«После чтения вечерних молитв, когда мы уже ложимся спать, Церковь предлагает нам упражнение: мы должны вспомнить прожитый день, поблагодарить Бога за всё доброе и хорошее, что у нас получилось, и попросить прощения за те грехи и ошибки, которые мы совершили. Это можно делать уже лёжа в кровати, когда мы засыпаем», — заключил архиерей.