В Хмельницком в Свято-Покровском кафедральном соборе 14 декабря состоялась встреча мироточивой иконы Божией Матери «Иверская».
Фото: Хмельницкая епархия УПЦ
Чудотворный мироточивый образ Божией Матери из Винницкой епархии будет посещать населенные пункты епархии на протяжении 10 дней, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии.
Всенощное бдение и встречу совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний в сослужении духовенства собора.
Икона будет путешествовать по храмам и больницам до 25 декабря.
Икону привезли из села Мирное Винницкой области, где одну из 3 мироточивых святынь храма преподобной Параскевы Сербской знают под названием «Кировское чудо». 25 сентября 2007 года прихожане купили икону в лавке Браиловского женского монастыря, а в октябре того же года она замироточила.
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