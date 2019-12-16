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Вчера, 15 декабря, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71, сообщает «Думская»

Начиная с 2014 года, эсминец — частый гость нашего региона. В 2016 году он вместе с американским десантным кораблем LSD41 «Уитби Айленд» принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016» и несколько дней провел в Одессе. В апреле этого года он 2 недели гостил в румынской Констанце и болгарской Варне.

Эсминец относится к кораблям типа «Арли Берк», построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. «Росс» назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун», а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.
ForUm

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