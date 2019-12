Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы по результатам своей поездки в Украину, Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США «ничего плохого не сделал».



Об этом говорится в ряде сообщений, опубликованных Джулиани на своей странице в Twitter, и которые сопровождаются кадрами из снятого им документального фильма, призванного оправдать действия Трампа, передает УНИАН.

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывающие, что Трамп ничего плохого не сделал», - написал адвокат.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что «в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании». При этом он утверждает, что импичмент служил прикрытием для демократов. «Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа», - утверждает Джулиани.

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, по словам адвоката Трампа, имеет доказательства, подтверждающие то, что компания Burisma отмывала деньги. «Уволенный из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов», - пишет Джулиани.



Witness Yuri Lutsenko, inheritor of Shokin’s office:



Records proving Amb Yovanovitch perjured herself at least twice.



Doc’s showing she was denying visas to witnesses who could prove Biden & Dem corruption.



Clear doc proof of money laundering by Burisma & Biden’s. pic.twitter.com/uHwa6PorLB