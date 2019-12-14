Польша никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что может стать жертвой этого антагонизма.

Об этом заявил председатель Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Президент Польши Дуда после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в декабре заявил, что Россия не является врагом, и описал Россию как «партнера и соседа».

«Как страна, которая является соседом России, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», - сказал Щерский.

Он уверяет: Макрон не повлиял на позицию Дуди на саммите. По его словам, Варшава видит ограниченные возможности для дипломатии и диалога с Россией.

«Сегодня пространство для дипломатии ограничено. Пространство для диалога ограничено», - сказал он.

«Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе», - добавил Щерский.