Киев продолжает работать над организацией полноценного визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал журналистам в Вашингтоне 13 декабря, сообщает C-SPAN.

«Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед», − указал Кулеба.

Он подчеркнул, что размер финансовой помощи, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, "ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине».

Попри велику політику, попри політичну колотнечу, які, буває, стаються, стратегічна природа наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушною, і ми рухаємося вперед 🇺🇦✌️🇺🇸 https://t.co/Cgpci1Exvr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 13 декабря 2019 г.

По словам вице-премьера, у него запланирован ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности при Белом доме.