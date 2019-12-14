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Киев продолжает работать над организацией полноценного визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал журналистам в Вашингтоне 13 декабря, сообщает C-SPAN.

«Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед», − указал Кулеба.

Он подчеркнул, что размер финансовой помощи, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, "ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине».

По словам вице-премьера, у него запланирован ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности при Белом доме.
ForUm

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