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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил освящение столичного храма и архиерейскую хиротонию.

Фото: bereznjaki.church

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Информационно-просветительский отдел,сегодня, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, Блаженнейший Онуфрий перед началом Божественной литургии совершил чин освящения храма в честь Рождества Христова на Березняках в Киеве.

За богослужением состоялась хиротония архимандрита Спиридона (Романова) во епископа Вишневского, викария Киевской Митрополии.

«Архимандрит Спиридон (Романов) произнес исповедание веры и дал обеты беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, отцов Церкви», - сообщает отдел.

Решение о назначении нового викарного архиерея Киевской Митрополии Священный Синод УПЦ принял 6 декабря.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

Предстоятель вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия для благоустройства храма.
ForUm

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