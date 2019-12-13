Известный подвижник и миссионер Ефрем (Мораитис) негативно отзывался о Православной Церкви Украины и просил молиться о Элладском Синоде, признавшем новую церковную структуру.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческий православный ресурс Ромфея., об этом сказал Митрополит Морфский Неофит, отвечая на вопросы верующих.

«Одной паре греческих верующих старец сказал, что надо молиться за Синод Греции, который допустил трагическую ошибку, признав ПЦУ, и что когда раскол в Православии достигнет вселенских масштабов, то Господь через катастрофы и войны заставит православных искать единства», - передал слова Ефрема Аризонского митрополит Неофит.

Ранее Кипрская Церковь заявила, что признает Митрополита Онуфрия как единственного Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Митрополит Неофит заявил, что для прояснения ситуации в Украине необходимо созвать Всеправославный Собор.

Как сообщалось в СМИ, известный старец и миссионер, послушник и ученик старца Иосифа Исихаста Ефрем Аризонский, трудами которого возрождена монашеская жизнь в ряде афонских монастырей и устроено 19 мужских и женских монастырей в Америке и Канаде, был похоронен в православном монастыре святого Антония в Аризоне, который он основал вместе с шестью монахами в 1995 году.

Архимандрит Ефрем Аризонский почил 8 декабря на 92-м году жизни.

Память старца почтили тысячи скорбящих верующих со всего мира.