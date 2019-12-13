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Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран, сообщает УНИАН.

«Я постоянно задаю вопрос: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?» - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

 

Президент США также подчеркнул, что «ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях».
ForUm

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