Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран, сообщает УНИАН.



«Я постоянно задаю вопрос: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?» - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также подчеркнул, что «ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях».