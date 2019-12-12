также в разделеРелигия
Иерусалимский Патриарх заявил, что уверен в благополучном решении всеправославного кризиса 12
Митрополит Антоний рассказал, как бороться с нерешительностью 25
Епископ УПЦ объяснил, почему Церковь выступает за мирное урегулирование военнных конфликтов 10
В Киево-Печерской лавре с 14 по 22 декабря пройдет «Никольская» ярмарка 13
Директор кинофестиваля «Покров»: православный фильм – это не только про пост и колокольный звон 17
Предстоятель УПЦ в 2019 году возглавил более 130 богослужений и побывал в 7 епархиях 16
В Греции назвали признание ПЦУ Элладской Церковью - преступлением 12
В Киево-Печерскую лавру переданы мощи четырех известных святых 36
Управляющий делами УПЦ рассказал о взаимоотношениях с Поместными Церквями после «признания ПЦУ» 46
В Черновицкой и Одесской областях освятили храмы УПЦ 12
В Винницкой области к Рождеству объявили конкурс колядок 30
В Запорожье крестным ходом почтят память апостола Андрея Первозванного 18
УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая 21
В Киев прибыла чудотворная икона Божией Матери «Страстная» 21
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 30
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 28
В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате» 14
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 18

В Днепре 11 декабря освятили новый храм в честь апостола Андрея Первозванного в одном из крупнейших жилых массивов города.

Фото: Днепропетровская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии.

Чин освящения верхнего главного храма совершил управляющий Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

«По окончании освящения митрополит Ириней обратился к молящимся со словом проповеди, после которой совершил в новоосвященном храме Божественную литургию», - сообщается на сайте епархии.

По окончании богослужения за заслуги в деле строительства храма правящий архиерей вручил настоятелю и благотворителям ордена Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
13
Теги