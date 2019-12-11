Решение Предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима и Священного Синода признать Православную Церковь Украины является преступлением.

Об этом заявил греческий политик и бывший министр национальной обороны Греции Панайотис Камменос , выступая на научной конференции Института геополитических исследований в Фонде Ставроса Ниархоса на тему «Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой», как сообщает греческий ресурс «Ромфея».

«Архиереи Священного Синода стали преступниками, когда на последнем Священном Синоде они признали незаконную Украинскую Церковь первыми перед патриархатами -Иерусалимским и Александрийским», - подчеркнул Камменос.

По мнению известного греческого политика, признание ПЦУ произошло из-за непосредственного политического давления на Фанар и повлечет за собой необратимые негативные последствия.

Как ранее сообщалось в СМИ, Панайотис Камменос заявлял, что признание автокефалии для ПЦУ будет иметь трагические последствия для греческой нации.